أفضل الفنادق التي توفر تقنيات متطورة في العالم

أصبح المسافرون يتوقعون أن تتوافر بعض التقنيات الأساسية في الفنادق، مثل مقابس “يو إس بي” ومراكز لياقة بدنية متطورة وبطاقة ذكية لفتح أبواب الغرف والتحكم في كل شيء بها، بالإضافة إلى خدمة واي فاي فائقة السرعة، وحسبما ذكر موقع “فوربس“ فهناك بعض الفنادق التي ذهبت إلى أبعد من هذه المزايا التكنولوجية، ووفرت تقنيات أكثر تطورًا بدايةً من روبوتات خدمة الغرف إلى مفاتيح للغرفة بتقنية التعرف على الوجه.

9- فندق زيتا “Zetta”

يقع هذا الفندق في مدينة سان فرانسيسكو، ويقدم للنزلاء العديد من الوسائل الترفيهية مثل “مكعب الواقع الافتراضي” الذي يُمكن النزلاء من استخدام سماعة رأس الواقع الافتراضي للقيام بمغامرات تحت الماء أو ألعاب الحركة.

كما تحتوي الغرف على محطة ” G-Link”، مما يتيح للضيوف توصيل تطبيق “نتفليكس” بشاشات التلفزيون الكبيرة في الغرفة.

ويحتوي مركز اللياقة البدنية على أجهزة “تريد ميل” وغيرها من الأجهزة الرياضية عالية التكنولوجيا، كما يستخدم العاملون في الفندق برنامج “أليس” الذي يمكنهم من توفير تجربة شخصية مميزة للنزلاء.

8- فندق هين-نا “Henn-na”

يعرف هذا الفندق الواقع في خليج طوكيو باليابان باسم “فندق الروبوتات”، نظرًا لتجهيزه بالروبوتات بشكل كامل، بداية من موظفي استقبال عبارة عن روبوتات تتخذ شكل ديناصورات وتتحدث عدة لغات، وإلى عربات آلية تقوم بدور الخادم في الفندق وتتلقى الأوامر من خلال شاشة تعمل باللمس.

ولا تحتوي غرف الفندق مفاتيح إضاءة، بل يوجد بها بدلاً من ذلك دمية يمكن للضيوف التواصل معها وأن تقوم بخدمتهم كروبوت شخصي، كما يتم التحكم في درجة حرارة الغرف من خلال أجهزة استشعار تقيس درجة حرارة الجسم وتضبط درجة حرارة الغرفة وفقًا لذلك.

7- ” Loews Hotel 1000 Seattle”

تم افتتاح هذا الفندق في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، وكان أول فندق يحوي شبكة إنترنت فائقة السرعة، مما أتاح بناء أنظمة ذكية في جميع أنحاء المبنى.

يضم الفندق نادياً للجولف بتقنية الواقع الافتراضي، ما يتيح للضيوف اللعب في أكثر من 50 ملعب جولف من أفضل الملاعب في العالم.

كما يوفر الفندق نظام هاتف “VoIP” الذي يمكن الضيوف من إجراء مكالمات مجانية لأي مكان في العالم، بالإضافة إلى أجهزة استشعار للتحكم في درجة الحرارة وتتيح لموظفي خدمة الغرف معرفة ما إذا كان هناك أحد بالغرفة أم لا.

6- يوتل نيويورك “Yotel NYC”

في حين تكلف معظم الغرف الصغيرة في مدينة نيويورك الكثير من الأموال، فإن فندق “يوتل نيويورك” يوفر للنزلاء 713 غرفة صغيرة وبسيطة بأسعار معقولة.

يمكن للضيوف الحصول على خدمة الواي فاي المجانية، وهناك شاشة تعمل باللمس تمنح الزوار مفاتيح الغرف، كما أن هناك ذراعاً هيدروليكياً يقوم بخدمة حمل الحقائب، وتحتوي الغرف أسرَّةً قابلة للطي.

5- دبليو سنغافورة ” W Singapore”

يقع هذا الفندق في جزيرة سنتوسا بجنوب سنغافورة، ويتميز بأعمال فنية لفنانين مشاهير مثل أندي وارهول، كما يحتوي حمام سباحة في الهواء الطلق به 24 مكبر صوت تحت الماء.

يمكن للنزلاء دخول غرفهم باستخدام جوالاتهم الذكية أو ساعة “أبل”، وتحتوي الغرف شاشات 40 بوصة، وأجهزة استشعار درجة الحرارة.

4- سيتي هاب ” City Hub”

هو فندق عصري يقع في العاصمة الهولندية أمستردام، ويمكن للنزلاء تنزيل تطبيق “CityHub” وتسجيل الوصول في أكشاك في بهو الفندق، حيث يحصلون على سوار للمعصم يمكِّنهم من فتح غرفهم، كما يمكِّنهم هذا السوار من الحصول على قهوة وغير ذلك من مشروبات، وسوف يتم إضافة الحساب على بطاقة الائتمان.

ويتم التحكم في كل شيء في الغرفة من خلال تطبيق الفندق بما في ذلك الأضواء والموسيقى ودرجة الحرارة.

3- إكليستون سكوير ” Eccleston Square”

يقع هذا الفندق في وستمنستر في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وهو فندق تاريخي يحوي العديد من المرافق ذات التقنية العالية، إذ تحتوي كل غرفة تلفزيون بلازما ومكتبة “دي في دي” ثلاثية الأبعاد، و”آيباد” للتحكم في درجة الحرارة والصوت المحيط، بالإضافة إلى سرير للمساج وجوال مجاني يعمل بشبكة الجيل الرابع “4G” لإجراء المكالمات المجانية وتصفح الإنترنت.

2- فيرجن هوتلز شيكاجو ” Virgin Hotels Chicago”

يقع هذا الفندق في ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن للنزلاء تنزيل التطبيق المجاني “Lucy”، والذي يتم من خلاله كل شيء بداية من تسجيل إجراءات الوصول والحصول على مفتاح الغرفة من آلة البيع.

ويمكن من خلال التطبيق طلب خدمة الغرف والتحكم في درجة حرارة الغرفة وفي الموسيقى، والتخطيط لجولة في المدينة.

1- “NH Collection Berlin Mitte Friedrichstrasse”

تحتوي جميع الغرف في هذا الفندق في مدينة برلين الألمانية شاشات 46 بوصة، ويمكن للنزلاء المسافرين مع أطفالهم حجز أجنحة مخصصة للعائلات، ويمكن اصطحاب الكلاب أيضًا، كما أن بإمكان النزلاء استخدام إحدى محطات السيارات الكهربائية التابعة للفندق لشحن سياراتهم الكهربائية.

