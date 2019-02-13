أفضل جواكت الجلد الرجالية 2019

كل تأكيد احتواء قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي 2019 على العديد من التصميمات والأنواع المميزة من جاكيتات الجلد الرجاليلن يكون أمراً مفاجئاً بالنسبة للرجال المهتمين بأناقتهم، فإحداث تلك الأنواع منالجواكت الرجالي الفارق أمرٌ تمتد جذوره لأكثر من 70 عاماً كانت فيه جاكيتات الجلد الرجالي هي دائماً نجمة الحدث وأهم قطع الملابس الرجالية بالنسبة للطلة الشتوية، وهذا التأثير هو ما حافظت عليه في قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي 2019.

وإذا كنت تفكر في شراء جاكيت جلد للمرة الأولى أو قد اتخذت قراراً لزيادة أنماط وأنواعجاكيتات الجلد الرجالي التي تمتلكها بالفعل فإن التقرير التالي سوف يسلط الضوء على أهم وأفضل جاكيتات جلد رجالي 2019، والتي شكلت اتجاهات الأناقة الشتوية للعام 2019واستطاعت كسب ثقة الرجال كعادتها من وسط أنواع جاكيتات الجلد الرجالي الأخرى.

1- جاكيت بايكر-Biker Jacket

من أكثر أنواع الجواكيت المتواجدة في قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي 2019 حيوية وشباباً فعلى الرغم من أنها متواجدة في عالم الموضة الرجالية منذ خمسينيات القرن الماضي؛ إلا أنها من أنواع الجواكيت الجلدية المفعمة بالأناقة الرجالية القوية بسبب لونها الأسود المميز والياقات الواسعة المفتوحة على الجانبين.

وبالتأكيد اعتماد الأنواع الفاخرة من جاكيتات البايكر الجلدية والمصنوعة من الخامات الجلود الطبيعية كجلد الماعز والأبقار هي المعايير الأساسية التي تجعل جاكيت البايكر ينبض بالأناقة والجاذبية، ويمنح طلتك الخارجية تأنقاً رائعاً.

ولعل أروع الأمور المتعلقة بجواكيت البايكر أنها وعلى الرغم من تناغمها من طلة الكاجوال بمختلف أنواعها؛ فهي أيضاً رائعة بالنسبة للرجال داخل بيئة العمل خاصة عند اعتمادها على بناطيل الصوف الرجالية الداكنة وقمصان أكسفورد البيضاء.

2-جاكيت فيلد-Field Jacket

الحديث عن قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي 2019 يجعلنا نذكر تلقائياً جاكيت فيلد-Field Jacket الجلدي الذي استلهم عالم الموضة والأناقة جاذبيته بعد عقود من استخدام هذا الجاكيت الكلاسيكي في مياديين القتال وساحات المعارك؛ حيث كان يصنع من الأنسجة القطنية خلال الحرب العالمية الثانية ليتم تطوير صناعته بعد ذلك باستخدام الخامات الجلدية.

وبشكل عام يتميز جاكيت فيلد -Field Jacket بأنه مختلف عن أنماط ما تحتويه قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي 2019 فهو مصمم لأصحاب الذوق الكلاسيكي بامتياز، كما أنه يتميز بالتصميم الفريد من خلال زوجيْ الجيوب الأمامية الكبيرة.

وعلى الرغم من تعدد ألوان جاكيت فيلد-Field Jacket إلا أن الجواكيت من هذا النوع ذات الألوان المختلفة من درجات اللون البني تبقى هي الأكثر تميزاً وأناقة.

وبالتأكيد اعتماد جاكيت فيلد-Field Jacket الجلدي على بناطيل الصوف الرجالية، وارتداء زوج من الأحذية الرياضية الجلدية البيضاء أو السوداء أو اعتماد زوج من الأحذية الجلدية سوف يحدث الفارق في طلة الرجل الخارجية.

3- جاكيت بومبر-Bomber Jacket

أحد المحاور الأساسية ليس فقط فيما يخص قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي 2019،فبشكل عام يلعب جاكيت بومبر-Bomber Jacket دوراً بارزاً وهاماً في اختيارات الرجل عند شراء جاكيتات الجلد فهو من الأنواع التي تجمع بين الأناقة الجذابة والبساطة الشديدة التي تتمثل في التصميم الانسيابي بعدم وجود رقبة وتواجد بسحاب بطول الجاكيت وأصفاد مختلفة بالنسبة للأكمام.

وبكل تأكيد لعبت أناقة جاكيت البومبر-Bomber Jacket دوراً هاماً في اعتباره من أكثر الأنواع مرونةً في قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي2019؛ حيث إنه مثالي ورائع عند اعتماده على بناطيل الجينز الرجالية التي تعد أساس طلة الكاجوال بالإضافة إلى بناطيل الجبردين القطنية، كما أن منحه الجاذبية والكثير من الأناقة لطلة الرجل الخارجية عند ارتدائه البنطلون الصوفي الكلاسيكي أمر مفروغ منه.

وبالطبع تلك المرونة التي يتمتع بها جاكيت البومبر-Bomber Jacket تشمل أنواع الأحذية الرجالية سواء كانت الأحذية الرياضية الجلدية أو الأحذية الجلدية.

4-جاكيت ريسر-Racer Jacket

من بين أنواع الجواكيت التي تحتوي عليها قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي 2019 ذات الماضي العسكري الرياضي في الوقت نفسه، فلقد تم ابتكارها قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية عن طريق جنود فرق المشاة، والتي كانت تستخدم الدراجات النارية في تنقلها خلال المعارك.

وعلى سبيل الترفيه والمتعة كان الجنود ينظمون سباقات لتلك الدراجات النارية؛ لهذا احتاجوا إلى سترات جلدية تتميز بشكلها البسيط والمتانة لتوفير بعض الحماية خاصة لمفصلي الكوع والكتفين، وهذا ما يفسره احتواء جواكيت الريسر-Racer Jacket حتى الآن على نقوشات بارزة على مفصلي الكوع والكتف.

5- جواكيت Flight Jacket

بالطبع استحقت جواكيت Flight Jacket أن تكون أحد أفضل القطع المتواجدة في قائمة أفضل جاكيتات جلد رجالي 2019، فتلكالجواكيت الأنيقة المبطنة بطبقة من الصوف الطبيعي لضمان أقصى درجات الدفء انتقلت بسرعة كبيرة للغاية من جواكيت جلدية خاصة بالطيارين الذين كانوا يجلسون قديماً داخل قمرة القيادة المفتوحة خلال الحرب العالمية الثانية لتصبح من الجواكيت الجلدية المحببة للجميع بفضل جاذبيتها ومرونتها الكبيرة التي جعلتها رائعة، وملائمة بالنسبة لجميع أذواق الرجال بمختلف اتجاهاتهم في اعتمادهم لطلتهم الخارجية سواء للكاچوال أو الطلة الشتوية الكلاسيكية.