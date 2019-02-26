أفضل 10 سيارات صديقة للبيئة في 2019

أصدر المجلس الأمريكي لاقتصاد موفر للطاقة ” ACEEE” نتائج جائزته لأفضل السيارات الصديقة للبيئة لعام 2019، وقد فازت سيارة “هيونداي أيونيك إليكتريك” بهذا اللقب كأفضل سيارة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة للسنة الثالثة على التوالي، وذلك حسبما ذكرت “فوربس”.



واعتمد المجلس في تقييمه على تأثير السيارة أو الشاحنة على البيئة من جميع النواحي بما في ذلك كيفية تصنيع السيارة ومصدر الطاقة بها وكيفية التخلص منها في النهاية وإعادة تدويرها، كما اعتمدت المؤسسة في تصنيفها للسيارات الكهربائية على الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الكهرباء.



ويشير “إريك جونجا” رئيس محللي أبحاث النقل لدى المجلس إلى أن السيارات التي تعتمد على الكهرباء بأي شكل سواء السيارات الكهربائية أو الهجينة أو التي تحتوي على بطارية كهربائية تهيمن على التصنيف.



ورغم أن بعض شركات صناعة السيارات قلصت إنتاجها للتركيز على السيارات كروس أوفر أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلا أن التصنيف يعكس وجود الكثير من الخيارات أمام المستخدمين الذين يرغبون في شراء سيارات صديقة للبيئة.



وحصلت سيارة “هيونداي أيونيك الكهربائية” على 67 نقطة في “النقاط الخضراء”، ويبلغ متوسط “النقاط الخضراء” لجميع السيارات 42 نقطة، بينما تحصل السيارات المتواضعة على درجات منخفضة تصل إلى 25 نقطة.



وتستند هذه النقاط والدرجات على مؤشر ” EDX” والذي يعكس مدى الضرر الذي يلحق بالإنسان من تلوث الهواء بناءً على العوامل السابقة، وتتراوح درجاته بين صفر إلى 100.



10- تويوتا كامري هايبرد ” Toyota Camry Hybrid”

تعمل هذه السيارة الهجينة بمحرك 2.5 لتر يولد قوة 176 حصانًا بالإضافة إلى محرك كهربائي يجعل القوة الإجمالية للسيارة تبلغ 208 أحصنة.



وقد حصلت تويوتا كامري هايبرد على نسبة 0.81 في مؤشر الأضرار البيئية (الذي كلما قلت درجاته كلما كان أفضل)، وحصلت على نقاط خضراء بلغت 62 نقطة، وتتسم باقتصادها في استهلاك الوقود يبلغ 51 / 53 ميلاً للجالون على الطرق السريعة وداخل المدينة على الترتيب.



9- فولكس فاجن إي جولف ” Volkswagen e-Golf”

حصلت هذه السيارة الهاتشباك على نسبة 0.81 في مؤشر الأضرار البيئية، وحصلت على نقاط خضراء بلغت 62 نقطة، وتتسم باقتصاد في استهلاك الوقود يبلغ 111 / 126 ميلاً للجالون.



ويمكن لهذه السيارة قطع مسافة 144 ميلاً في الشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية بنسبة 80% خلال 45 دقيقة فقط.



8- هيونداي كونا إليكتريك ” Hyundai Kona Electric”

تتمكن هذه السيارة الكروس أوفر صغيرة الحجم من قطع مسافة 470 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، وتتسم بميزة تبريد وتدفئة المقاعد.



وقد حصلت على نسبة 0.80 في مؤشر الأضرار البيئية، وحصلت على نقاط خضراء بلغت 63 نقطة، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 108 / 132 ميلاً للجالون.



7- هوندا إنسايت ” Honda Insight”

هي سيارة هجينة تعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر، ومحرك كهربائي يعتمد على بطارية ليثيوم أيون، ويولد المحركان معًا قوة 151 حصانًا.



وقد حصلت هذه السيارة على نسبة 0.79 في مؤشر الأضرار البيئية، وحصلت على نقاط خضراء بلغت 63 نقطة، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 49 / 55 ميلاً للجالون.



6- نيسان ليف ” Nissan Leaf”

تعد هذه السيارة الهاتشباك من أكثر السيارات مبيعًا في السوق، ومن المنتظر أن تصدر الشركة نسختها الجديدة “نيسان ليف إي” قريبًا، وهي النسخة التي يزيد مدى عمل بطاريتها بنسبة 40% مقارنة بالنسخة الحالية، حيث يمكنها قطع مسافة 458 كيلومترًا بالشحنة الكهربائية الواحدة مقارنة بـ 322 كيلومترًا للنسخة الأساسية من السيارة الكهربائية ليف.



وحصلت النسخة الحالية من السيارة على نسبة 0.79 في مؤشر الأضرار البيئية، وحصلت على نقاط خضراء بلغت 63 نقطة، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 99 / 124 ميلاً للجالون.



5- كيا سول إيف ” Kia Soul EV”

تحتوي هذه السيارة الكروس أوفر على محرك كهربائي يولد قوة 201 حصان، وتتسم بالعديد من المزايا مثل إمكانية تدفئة المقاعد، وإمكانية توصيل السيارة بالهاتف من خلال تطبيق يساعد على إعلام صاحب السيارة بمواعيد شحنها أو تدفئة وتبريد السيارة قبل ركوبها.



وقد حصلت هذه السيارة على نسبة 0.79 في مؤشر الأضرار البيئية، وحصلت على نقاط خضراء بلغت 63 نقطة، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 93 / 124 ميلاً للجالون.



4- هوندا كلاريتي إليكتريك” Honda Clarity Electric”

تأتي هذه السيارة بمحركين كهربائيين ومحرك بنزين سعة 1.5 لتر، ويولد هذا المحرك الهجين قوة 212 حصانًا، ويمكن للسيارة قطع مسافة 47 ميلاً بقوة البطارية فقط.



حصلت هذه السيارة على نسبة 0.76 في مؤشر الأضرار البيئية، وحصلت على نقاط خضراء بلغت 64 نقطة، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 103/126 ميلاً للجالون.



3- بي إم دبليو آي 3 ” BMW i3″

في المركز الثالث تأتي سيارة “بي إم دبليو آي 3” والتي تتوافر بنسختين إحداهما أساسية والأخرى رياضية، وقد ركزت الشركة على زيادة المسافة التي تقطعها هذه السيارة الكهربائية بالشحنة الكهربائية الواحدة لتزيد المدى بنسبة 60%.



تحتوي هذه السيارة على محرك كهربائي يولد قوة 184 حصانًا، وقد حصلت نسبة 0.74 في مؤشر الأضرار البيئية، وحصلت على نقاط خضراء بلغت 65 نقطة، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 102/124 ميلاً للجالون.



2- هيونداي أيونيك بلو هايبرد ” Hyundai Ioniq Blue Hybrid”

تأتي سيارة “هيونداي أيونيك بلو هايبرد ” بنسختها الهجينة في المركز الثاني بنقاط خضراء بلغت 63 نقطة، كما حصلت على نسبة 0.74 في مؤشر الأضرار البيئية. .6



وتتسم هذه السيارة بمحركين أحدهما بنزين يولد قوة 105 أحصنة، والآخر كهربائي يولد قوة تبلغ 32 كيلوواطاً بما يعادل 43.5 حصان، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 59/57 ميلاً للجالون.



1- هيونداي أيونيك إليكتريك ” Hyundai Ioniq Electric”

جاءت سيارة “هيونداي أيونيك إليكتريك” بنسختها الكهربائية في المركز الأول بنقاط خضراء بلغت 67 نقطة، كما حصلت على نسبة 0.68% في مؤشر الأضرار البيئية. 0. 0.6 0.68.



وتأتي هذه السيارة بمحرك كهربائي بقوة 118 حصانًا والذي يعمل ببطارية ليثيوم بوليمر 28 كيلوواطاً في الساعة، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 122/150 ميلاً للجالون.

