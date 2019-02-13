أفكار هدايا عيد الحب من Bose

سماعات “Noise-Masking Sleepbuds™” أحدث ابتكارات Bose هذا لعام التي تعمل على استبدال أصوات الضجيج المحيطة بأصوات أخرى مريحة أثناء نوم مستخدمها، وهي سماعات أذن لاسلكية صغيرة تجمع بين التصميم المريح والأصوات التي توفر للمستخدم الاسترخاء وتمنع وصول أصوات الضجيج الشائعة أثناء النوم.

وتعتبر سماعات Sleepbuds® أصغر منتج من Bose على الإطلاق، كما وقد تم تزويدها أحدث التقنيات الخاصة.

وزودت السماعات بعشرة مقاطع صوتية محملة مسبقاً تعزل أصوات الشخير والجيران والكلاب وحركة المرور وغيرها من الأصوات المزعجة، وتعمل على تغطيتها بطبقة من الأصوات المريحة.

كما تتميز بوجود أطراف ناعمة من السيليكون لا تشعر المستخدم بأنه يضع شيءً في أذنيه، كما تمنع وقوع السماعة. وتعمل هذه السماعات لمدة تصل إلى 16 ساعة، وستسهم في حل المشاكل المرتبطة بالنوم لملايين الأشخاص حول العالم.

وتعد سماعات “Bose Sleepbuds™” أول منتجات الشركة التي تستخدم تقنية “Bose Noise-Masking”.

ولا تعتبر هذه السماعات مخصصة لعزل الضجيج فقط، كما أنها ليست سماعات أذن عادية مخصصة للاستماع للموسيقى تمتاز بتقنية إضافية فريدة، فقد تم تحسين جميع هذه التفاصيل لتحقيق هدف واحد، وهو النوم بشكل أفضل كل ليلة.

إنجازٌ هندسي

تعد سماعات “Bose Sleepbuds™” إنجازاً هندسياً متطوراً. ويبلغ وزن كل سماعة حوالي 1,4 غرام فقط، بينما تبلغ قياساتها أكثر بقليل من 1 سم.

وتم حفر اللاقط اللاسلكي ليزرياً على السطح الخارجي للسماعات لتأمين الاتصال الموثوق به مع الهاتف أو الحاسوب اللوحي.

وفي الداخل، توجد بطارية الفضة والزنك القابلة لإعادة الشحن ومحول طاقة ومكبر صوت صغيرين، بالإضافة إلى لوحة دائرية صغيرة مزودة بذاكرة لتخزين الملفات الصوتية الخاصة بعزل الأصوات.

وزودت السماعات بأطراف StayHear+Sleep الجديدة والعازلة للضجيج، والتي تلعب دور طبقة عزل أخرى للأصوات غير المرغوب فيها.

وتأتي أطراف StayHear+Sleep بثلاثة أحجام، وتتميز بنعومتها وألوانها وخفة وزنها.

كما عملت الشركة على تحسين المواد والشكل والقوام لتوفر هذه السماعات أقصى درجات الراحة للمستخدمين أثناء نومهم طوال الليل، بغض النظر عن وضعية النوم.

تطبيق Bose Sleep وعلبة شحن سماعات Sleepbuds™

تستخدم سماعات “Bose Sleepbuds™” طاقة منخفضة عند اتصالها لاسلكياً عبر Bluetooth، كما وتتوافق مع أنظمة التشغيل iOS وأندرويد، وتأتي مع تطبيق Bose Sleep الذي يسهل عملية التحديث والتحكم بخياراتكم المفضلة.

ويمكن للمستخدمين ضبط المنبه صباحاً واختيار المقطع الصوتي الذي يفضلون تشغيله أثناء النوم، ومن ثم ضبط المنبه في الوقت الذي يرغبون بالاستيقاظ فيه.

هذا إضافةً إلى إمكانية التحكم بمستوى الصوت واختيار الأصوات التي يرغبون بالاستماع إليها أثناء نومهم، مثل صوت الأمواج أو أوراق الشجر وغيرها من الخيارات الأخرى.

تأتي سماعات “Sleepbuds” في علبة معدنية مصنوعة من الألمنيوم المصقول تستخدم لإعادة شحن السماعات، والتي توفر شحناً للبطاريات يستمر حتى 16 ساعة، لتكون مثاليةٌ للرحلات القصيرة والطويلة.

متوفرة اليوم باللون الأبيض اللامع ، ويبدأ سعرها من 999 درهم إماراتي، في متاجر Bose ومتجر Bose الإلكتروني www.bose.ae، وعدد من المتاجر الأخرى.