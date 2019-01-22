أوميغا تدعم بطولة الغولف الأبرز في الشرق الأوسط وساعات استثنائية للفائزين

يأتي أهم لاعبي الغولف في العالم، من بينهم سفراء علامة أوميغا، كل من تومي فيلتود والفائز باللقب للعام 2017 سيرجيو جارسيا، لإطلاق بطولة أوميغا دبي دزرت كلاسيك لهذا العام في نادي الإمارات للجولف. وتُعرف البطولة بأنها المسابقة الرئيسية في الشرق الأوسط، وتبدأ فعاليتها في ملعب المجلس يوم الخميس 24 يناير، وتستمر البطولة حتى 27 من الشهر الجاري.

على مدى أكثر من 25 عاماً، احتفلت البطولة بالتميّز في لعبة الغولف، وتفتخر أوميغا بأن تكون الجهة الراعية للقب منذ عام 2010.

صرّح في هذا الصدد، السيد رايلاند آيشليمان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أوميغا: “لا شك ان بطولة أوميغا دبي دزرت كلاسيك هي من بين العلامات الفارقة في برنامج لعبة الغولف. وباعتبارنا الجهة الراعية للقب، يسرنا أن نسهم في إبراز البطولة العريقة هذه من الشرق الأوسط إلى العالم. وهذا العام، تتخذ البطولة حيزاً خاصاً لأننا سوف نشاهد المهارات العالية ليس لصديق واحد بل لصديقين لنا، هما سيرجيو جارسيا وتومي فليتود. نتطلع إلى لعبة غولف رائعة على هذا الملعب الجميل في هذه المدينة النابضة بالحياة. يسرنا أن نكون هنا مرة جديدة وأتمنى كل التوفيق للاعبين في بطولة 2019”.

تجدر الإشارة إلى أن رعاية أوميغا لبطولات الجولف الأساسية جزء لا يتجزأ من التزام العلامة بالرياضة وبالحفاظ على الأناقة والتفوق في الغولف مع الحث على نمو اللعبة وزيادة جاذبيتها.

هدية قيّمة للرابح

فوز رابح أوميغا دبي دزرت كلاسيك 2019 بكأس وجائزة مالية، إضافة إلى ساعة أوميغا سيماستر أكوا تيرا الفخمة.

ساعة أنيقة تجسد التصميم المتبصر والتألق. تُقدّم على حزام من الجلد البني وعلبة متجانسة بقطر 41 مم مصنوعة من ذهب Sedna 18 قيراط مع مينا بني مات يتميّز بنقشة التيك الأفقية المستوحاة من سطح السفن الفاخرة.

المثير للعجب ان عقارب ومؤشرات الساعة صُنعت أيضاً من ذهب Sedna 18 قيراط ومُلئت بمادة سوبر لومينوفا البيضاء ونجد نفاذة التاريخ عند علامة الساعة السادسة.

تعمل الساعة على آلية أوميغا ماستر كرونوميتر عيار 8901 الحائزة على أعلى شهادة في الصناعة من المعهد الفدرالي السويسري للقياس (METAS).

جائزة فريدة لصاحب التسديدة من المحاولة الأولى

أي لاعب يتحلى بدقة عالية وبعض الحظ يقوم بالتسديد في الثقب رقم 7 من المرة الأولى خلال أوميغا دبي دزرت كلاسيك، سوف يفوز بساعة أوميغا سيماستر أكوا تيرا 150M. ساعة معصم رائعة على قطر 41 مم مصنوعة من ذهب Sedna 18 قيراط ومينا من الستانلس ستيل مع نقشة تيك أفقية.

الساعة مجهزة بحركة أوميغا الثورية ماستر كرونوميتر ثنائية المحور عيار 8900 ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة وهي أفضل هدية للاعب وتتحلى بدقة لا مثيل لها.

