أوميغا تكشف عن تصميم جريء وجديد لساعة سيماستر دايفر 300M

أدخلت أوميغا مؤخراً الكثير من التغيرات على تشكيلة ساعات سيماستر دايفر 300M الأسطورية من خلال تضمين العديد من المواد والتكنولوجيات العصرية. ويستمر هذا التطوير عام 2019 مع موديل جريء جديد من السيراميك الأسود والتيتانيوم في تمازج رائع يعطي الساعة جمالاً وقوةً لخيارات جديدة مذهلة ضمن هذه التشكيلة.

يصل حجم الساعة إلى 43.5 مم، وهي تتميز بعلبتها المصقولة من السيراميك الأسود والعلبة الخلفية من التيتانيوم الدرجة الخامسة. كما تم صنع الحرف من قاعدة من التيتانيوم من الدرجة الخامسة وحلقة سيراميك أسود تحمل قياس الغوص بالطلاء الأبيض.

قامت أوميغا بحفر بواسطة الليزر على المينا من السيراميك الأسود المصقول الأمواج الشهيرة لدايفر 300M. ولكن بخلاف الساعات الأساسية في التشكيلة، فإن هذه الأمواج مرتفعة عن السطح من خلال نتوءات إيجابية لمظهر فريد. كما وُضعت على المينا عقارب ومؤشرات من التيتانيوم PVD مُلئت بمادة سوبر لومينوفا البيضاء.

ولدى النظر إلى خلف الساعة، نلاحظ علبة خلفية بحرف مموج من التيتانيوم صممت بواسطة نظام أوميغا NAIAD LOCK لإبقاء كل الكلمات في مكانها المثالي. ويمكن عبر الكريستال الياقوتي في العلبة الخلفية أن ترى آلية أوميغا ماستر كرونوميتر عيار 8806 التي اختبرت واعتمدت من قبل METAS صاحب أعلى معايير الدقة والأداء والمقاومة المغناطيسية في الصناعة.

وأخيراً، هذا التصميم الجديد متوفر على حزام مطاطي أسود مع مشبك من السيراميك الأسود.

