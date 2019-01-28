إليك أبرز الأسباب التي تسبب السمنة غير النظام الغذائي

يحلم كثيرون بإنقاص أوزانهم، وامتلاك جسم رشيق وجميل في شهر يناير، الذي يعد من أشهر مواسم الاهتمام بإنقاص الوزن، لكن غالبا ما يصابون بالإحباط ويشعرون بالقلق، إذا ما لاحظوا عدم فقد أي كيلوغرامات خلال الأسابيع الأولى.

وفي هذا السياق كشف موقع “Care2” عن عدد من العوامل غير النظام الغذائي، التي تؤدي إلى عدم تحقيق نتائج سريعة، التي كثيرا ما يتم إغفالها عند بدء محاولات التخسيس، بل ربما تكون هي سبب السمنة بالأساس:

التوتر

يساعد شعور الشخص بالتوتر في إحساسه بأنه في وضع قتال أو انفعال مستمر، ما يشجع الجسم على إنتاج هرمون الكورتيزول والذي يرسل إشارة إلى الكبد لإفراز المزيد من الغلوكوز في مجرى الدم، وبالتالي يؤدي إلى زيادة في إنتاج الأنسولين الذي بدوره يعمل على زيادة الوزن.

النوم

يؤدي نوم الشخص لساعات قليلة في إفراز كميات كبيرة من هورمونات الجوع، فضلا عن ضعف حساسية الأنسولين، بما يؤدي إلى تخزين المزيد من الطاقة كدهون ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

حساسية الأطعمة

تعمل حساسية الأطعمة على التأثير سلبا على الجهاز المناعي، ما يسبب الانتفاخ والالتهاب ويشجع الجسم على زيادة الوزن.

النظام الهرموني

يتسبب عدم التوازن في النظام الهرموني مع مرور الوقت في مقاومة جسم الإنسان للهرمونات، التي تعطي إشارات مهمة مثل الأنسولين واللبتين، ما يؤدي إلى زيادة الوزن .

التمرينات الرياضية

تؤدي الممارسة المفرطة لبعض تمرينات القلب (كارديو) في الضغط على الجسم الإنسان ومن ثم تشجعه على التمسك بالوزن الزائد.

السموم البيئية

تساعد بعض المواد الكيميائية مثل بيسفينول A وديوكسين وفثالات وبعض أنواع المبيدات الحشرية في اضطراب في نظام الغدد الصماء، الذي بدوره يحدث خللاً في التواصل بين الهرمونات والخلايا الدهنية، ما يجعل من الصعب فقد الوزن بل ويؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

