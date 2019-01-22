إليك أغلى “فورد موستنج” في العالم

أنتجت فورد العديد من السيارات الأسطورية التي لا تزال تحقق مبالغ خيالية في مزادات العالم، لقدراتها الخارقة وتصميمها المميز ونسخها المحدودة.

أغلى فورد موستنج في العالم

ومؤخراً بيعت النسخة الوحيدة من سيارة شيلبي سوبر سنيك 1967 GT500 بمبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي، لتحمل لقب سيارة فورد موستنج الأغلى في العالم بهذا السعر الخيالي.

مواصفات أغلى فورد موستنج في العالم

وتحمل سيارة سوبر سنيك 1967 GT500 محرك 427 من فورد بقوة 520 حصانا، والذي يمنحها سرعة قصوى تصل إلى 273 كلم/الساعة.

ولم تنتج فورد سوى نسخة وحيدة من هذه السيارة الأسطورية، التي تتضاعف قيمتها عبر مرور الزمن، وأرجعت الشركة الأمريكية عدم قدرتها على إنتاج نسخات محدودة من طراز سوبر سنيك، لتكلفتها العالية التي تجاوزت أضعاف سيارة موستنج شيلبي GT500.

