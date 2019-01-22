إليك ساعات لويس فيتون الرقمية الجديدة كلياً وسماعاتها اللاسلكية

دخلت علامة لويس فيتون العالمية العالم الرقمي من بابه العريض، بحيث شكّلت منتجاتها ثورة “أنيقة” في عالم الساعات والسماعات.

وكما عوّدتنا دائماً، تتميّز إصدارات الدار العريقة بفخامة ودقة مطلقتين، وباتت عنواناً لا مثيل له للاناقة خلال السفر والتجوال.

ساعة Tambour Horizon الجديدة كلياً

إن كنت من محبي الساعات الرقمية، فلا تفوت تجربة ساعة لويس فيتون Tambour Horizon الجديدة كلياً، التي تعكس قيم الدار الراقية وروح المسافر التي تتوق إلى المغامرة والتحدي.

ساعات لويس فيتون الرقمية، بتصاميمها الجديدة وألوانها الأخاذة، تشكل لوحة إبداعية بامتياز، وتتميّز بخصائص رائعة، إذ يمكن لمستخدمها، لاسيما خلال السفر، البقاء على اتصال دائم “بمدونته” ومعرفة مواعيده بسهولة مطلقة، بالإضافة إلى معرفة مواعيد إقلاع طائرته وهبوطها، إلى جانب معرفة المعلومات المتعلقة بحجوزاته الفندقية وحالة الطقس ودرجات الحرارة وحتى نسبة تلوث الهواء في المنطقة التي يتواجد فيها.

تتميّز هذه المجموعة الجديدة باستخدام مادة السيراميك لصناعة علبة الساعة، وهي متوفرة باللون الأسود والبيض والبني، مع نقش شعار دار لويس فيتون الشهير على سوار الساعة.

ومن مميزات الساعة أيضاً أنها تسمح لمستخدمها بتغيير نظام عرض الوقت وإضافة أحرف اسمه الأولى.

سماعات لاسلكية هي الأفضل من نوعها

دخلت دار لويس فيتون العالمية أيضاً عالم الصوت والسماعات اللاسليكة من خلال سماعاتها الجديدة كلياً، التي تشكل الخيار الأمثل لمحبي السفر والتجوال.

السماعات مزوّدة بنظام صوت ثوري هو الأفضل من نوعه، ما يوفر لمستخدميها تجربة لا تضاهى، لاسيما وأن السماعات مزوّدة بخاصية البلوتوث ويمكن استخدامها مع ساعات Tambour Horizon من لويس فيتون.

السماعات متوفرّة بأربعة ألوان، وهي الأسود والأبيض والأحمر والأسود الممزوج باللونين الأزرق والأصفر، والملفت أنها تحمل علامة لويس فيتون الشهيرة.

