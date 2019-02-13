إليك مجموعة Guess الجديدة كليًّا لربيع وصيف 2019

تحتفي علامة Guess بمجموعتها الأحدث للنظارات لموسم ربيع وصيف 2019 بروح الشباب والحرية والحيوية. تتميّز المجموعة بألوان زاهية وفاتحة لتمنحك إطلالة خاطفة للأنظار.

كما تتّسم نظّارات المجموعة الجديدة بشكلٍ يوفّر مستوى عالياً من الراحة عند ارتدائها، وستعشق اللمسة الآسرة التي ستمنحك إياها بفضل ألوانها المفعمة بالحيوية. تمّ تصميم هذه المجموعة الجديدة لتليق بالرجال والنساء على حدّ سواء، وهي تتميّز بألوان صارخة مثل البرتقالي الفاقع، والأحمر الزاهي، والزهري المفعم بالحياة، والأزرق الداكن والأخضر الغابي. تُسلّط هذه الألوان المتقزحة روح المغامرة والجرأة التي يتحلّى بها الشباب أصحاب الشخصية القوية. وتتخذ النظارات أشكالاً مختلفة مثل تلك المستوحاة من شكل نظّارات الطيّار الكلاسيكية والإطارات الدائرية الجريئة والإطارات المربّعة.

لا يختلف اثنان على أنّ الألوان التي استوحتها علامة Guess لمجموعة النظارات لموسم ربيع وصيف 2019 ستمنحك إطلالة مميزة ولمسة جريئة تخطف أنظار الجميع.