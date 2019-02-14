“إي كار” تعلِن عن شراكة استراتيجية مع ’دائرة النقل‘ في أبوظبي

أعلنت اليوم شركة ’إيكار‘ (ekar)، التي مقرّها في الإمارات العربية المتحدة والمتخصّصة بتوفير خدمات تشارُك سيارات الإيجار، عن توقيع شراكة استراتيجية مع ’دائرة النقل‘ في أبوظبي سيتم بموجبها وضع 200 مركبة على طرقات العاصمة الإماراتية في مسعى لإحداث أثر إيجابي من الناحية البيئية.



ضمن هذا الإطار، سوف يسهم طرح مركبات أسطول ’إي كار‘ في تخفيض مستويات التلوّث الهوائي وتقليل المشكلات المرتبطة بالبنية التحتية للمواقف وتقليل الحاجة لتوسعة الطرقات وتوفير المزيد من الموارد التي يمكن من خلالها تطوير الحدائق والساحات الخضراء في المدينة بشكل أفضل. وتشير الدراسات إلى أنه مقابل كل سيارة تعمل وفق مبدأ التشارُك على الطرقات تكون هناك سبع سيارات مملوكة خارج نطاق الاستخدام، مما يسهم بالتالي في تخفيض تلوّث الهواء بشكل كبير.



من جانبه قال المهندس بدر القمزي – رئيس فريق الطرق بدائرة النقل في أبوظبي: انطلاقاً من استراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق مبادرات ووسائل النقل المستدام ، والتعريف بتأثيرها الإيجابي في البيئة، وفاعليتها في إيصال المستخدم إلى وجهته المطلوبة بأقل فترة زمنية، وأكبر فائدة منتظرة بيئياً، الأمر الذي يساهم وبشكل فعال في إيجاد حلول بديلة للتخفيف من الازدحام المروري والتخلص من آثاره السلبية، وذلك باختيار وسائل بديلة، أعلنت الدائرة عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة إي كار لإضافة عدد من المركبات الصديقة للبيئة ضمن أسطولها على طرقات مدينة أبوظبي، مؤكدا أن هذه الشراكة تشكل نقطة محورية ضمن السعي إلى تحقيق النمو طويل الأمد في إمارة أبوظبي. وإن تبنّي الممارسات المرتبطة بالاستدامة – مثل تشارُك السيارات واستخدام المركبات الكهربائية، سيعزز جهود الدائرة في خفض البصمة الكربونية والمحافظة على البيئة وبالوقت ذاته ضمان توفير حلول التنقّل المتطوّرة لخدمة المجتمع.”

من جهته، أوضح فيلهيلم هيدبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ’إي كار الشرق الأوسط‘، قائلاً: “بدأت رحلة ’إي كار‘ في أبوظبي بالشراكة مع ’الاتحاد للطيران‘، ويسرّنا المضي بمزيد من الزخم في المدينة مع ’دائرة النقل‘ الرائدة في مجالها والتي تتوافق من الناحية الاستراتيجية مع أسسنا المتمحورة حول تمكين الوصول والاستدامة والقيادة.”

سيتم إطلاق أسطول ’إي كار‘ في أبوظبي والمكوّن من 100 مركبة (يشتمل على طرازات MG 360، MG ZS، MG RX5 ونيسان Kicks)، وفي بداية 2019 ستتم إضافة 100 سيارة أخرى إلى شوارع المدينة من بينها طرازات نيسان Micra انفينتى كيو 70 (Infiniti Q70).



تستخدم ’إي كار‘ نظاماً متطوّراً للحجوزات الفورية وتقنية دخول ذكية، وهي بالتالي توفر شبكة من المركبات الجاهزة للإيجار وفق الطلب في دولة الإمارات. وتمكّن ’إي كار‘ المستخدمين من التعرّف بسهولة على أماكن وجود المركبات المتاحة للإيجار وحجزها عبر تطبيقها الخاص بالأجهزة الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني، مما يوفر بديلاً ملائماً من ناحية التكلفة لعمليات الاستئجار اليومية والشهرية وذلك وفق برنامج أسعار يقوم على مبدأ ’الدفع مقابل الاستخدام‘.



التسجيل مع ’إي كار‘ سلس وسهل إذ إن كل ما يتطلّبه الأمر توافر رخصة قيادة المستخدم التي يجب أن تكون سارية الصلاحية لفترة لا تقل عن ستة أشهر. ويتوجّب على سكّان دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين بالتسجيل مع ’إي كار‘ إرسال صورة للجهتين الأمامية والخلفية من بطاقة الهوية الإماراتية ورخصة القيادة. أما فيما يخص السيّاح والزوّار، فالمستندات المطلوب توافرها تشمل صورة عن جواز سفر ساري الصلاحية مع صفحة ختم التأشيرة إضافة إلى رخصة قيادة دولية.

