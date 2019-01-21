تيسوت تصدر ساعة المحدودة

محبو السرعة والأناقة على موعد مع ساعة فريدة من نوعها تشكل الاختيار الأمثل لإطلالة عنوانها القوة والعزم والرجولة.

إن الإصدار المحدود من ساعة Tissot PRS 516 Alpine مستوحى من PR 516، الساعة الشهيرة التي تعود للستينيات والتي ترتبط بسباق السيارات بتصميمها الرائع وخصائصها الفنية المدهشة، مثل نظام تعليق الحركة القوي المميز. والآن يتقدم الإصدار الخاص من ساعة Tissot PRS 516 Alpine باتحاد السيارات خطوة إلى الأمام. فبالتعرف الى تاريخ تيسو وألبين في الفوز، والذي بدأ بشراكة عقدت في عام 1973 عندما شهد العالم الفوز الملحمي لسيارة A110 الأسطورية ببطولة مونت كارلو للرالي، نجد أنها تحتفي الآن بسيارة ألبين A110 الجديدة من خلال هذا الإصدار الخاص المميز الذي يقتصر على 516 قطعة فحسب.

تصميم مستمد من عالم السيارات

تظل التفاصيل المبتكرة المستمدة من الأصل موجودة بفخر مع السوار المثقب الذي اخترعته تيسو في عام 1962 والذي يشير إلى عجل القيادة بالسيارات منذ ذلك الوقت والذي لا يزال خاصية مميزة. أما اللمسات الأخرى المستمدة من عالم السيارات فتمكن مشاهدتها في العلبة التي تتخذ شكل هيكل السيارة والكباسات التي تصور الصمامات. وقد تم انتقاء التفاصيل في سيارة الألبين الزرقاء المألوفة بحيث تضفي لمسة رياضية على كربون المينا الخفيف ذي التقنية العالية وتتباين بوضوح تام تجاه فص الخزف الأسود الفولاذي والعقارب المتألقة. كما أن النماذج التفصيلية على المينا والتي تشهد مرور العقارب أسفل الأرقام العائمة تضفي عمقًا جذابًا في حين أن شكل العقرب نفسه فريد ويشير إلى حرف “أ” من اسم ألبين في عقرب الثواني. هذا علاوة على وجود إشارة أخرى إلى اسم ألبين على جانب العلبة تبرز مدى فخر تيسو بهذه الشراكة المثمرة. وأخيرًا، كالعادة، فإن التقنية المستخدمة في قلب الساعة تصل إلى حد الكمال مع حركة A05 الأوتوماتيكية وخاصية حفظ الطاقة لمدة تصل إلى 60 ساعة في هذه القطعة الرائعة.

