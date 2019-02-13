دليل هونر لأروع الهدايا في عيد الحب:قدموا أجمل الهواتف الذكية

يستحق الجميع هدية من وقت لآخر، وليس هناك أفضل من عيد الحب لتقديم الهدية الأجمل لأحبائكم أو حتى لأنفسكم.

يسهل هذا الدليل مهمة اختيار هدايا عيد الحب لكل هواة الأجهزة المتميزة ولأولئك الذين يتمتعون بحسّ الأناقة والموضة في حياتكم. ابتعدوا في عيد الحب عن الهدايا التي ستتلف أو تذبل خلال بضعة أيام، واستبدلوها بأشياء تدوم طويلاً.

أطلقت هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية مؤخراً أحدث هواتفها وهو هونر ڤيو20 باللون فانتوم ريد‘ تدرج طيف الأحمر، وذلك ضمن التعاون فيما بين علامتي موسكينو وهونر.

ويمتاز هاتف هونر ڤيو20 بإمكانية استخدامه لمدة 11 ساعة متواصلة دون الحاجة للشحن، بفضل بطاريته التي تتمتع بقوة 4,000 ملي أمبير، مما يعني أن هاتفك سيكون بجانبك كلما احتجت له.

عبر عن حبّك مع أول كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، والكاميرا ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على قياسات زمن التحليق الضوئي TOF، والكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة بدقة 25 ميجابكسل ذات الفتحة الأصغر على مستوى القطاع بواقع 4.5 ملم، ومعالج الذكاء الاصطناعي ’كيرين 980‘ القائم على تقنية التصنيع المتقدمة ’7 نانومتر‘، إلى جانب تصميم ’أورورا‘ المذهل بتقنية النانو ووحدة المعالجة العصبية ثنائية-النواة التي تدعم تكنولوجيا الهوائيات الثلاثية الافتراضية لشبكة ’واي فاي‘ القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي، حيث تستطيع الكاميرا المذهلة في هاتف هونر ڤيو20 تسجيل قدر مبهر من التفاصيل الدقيقة لتضمن لك عدم تفويت أيّ لحظة من لحظاتك الثمينة.

وصممت الكاميرا بحيث تحسّن مظهر الصور الطبيعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما تحقق أعلى قدر من الوضوح والدقة في الصور. ويستعمل الهاتف تقنيات الذكاء الاصطناعي كذلك لتجنب أي تشويش في الصور، وبالتالي توفير صور واضحة حتى في الإضاءة الخافتة عند تفعيل نمط التصوير الليلي.

يبلغ سعر الهاتف، والذي تقدمه هونر بالتعاون مع علامة موسكينو الراقية والفاخرة، 2399 درهم إماراتي ليكون هدية مترفة ومميزة لمن تحبّون. وإن كنتم تبحثون عن جهاز مميز بسعر أقل، فإن لدى هونر مجموعة واسعة من الهواتف الجميلة التي ستعبّر دون شك عن حبكم العميق في عيد الحب: ومنها هاتف هونر 10 لايت باللون الأحمر الساطع وهونر 8 إكس بلون فانتوم بلو تدرج الطيف الأزرق.

يتمتع أحدث الهواتف الاقتصادية من هونر، وهو هاتف هونر 10 لايت، بتصميم أنيق للشاشة بلا إطار مع ألوان مبتكرة ملفتة للأنظار، وقد لاقى إقبالاً واسعاً في صفوف جيل الألفية لدى إطلاقه، إذ يتميز بإمكاناته الرائعة لالتقاط صور السيلفي جعلته يحظى بلقب ملك السيلفي بين الهواتف الاقتصادية بفضل كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 + 2 ميجابكسل.

وتعتبر الألوان الملفتة أبرز مزايا هاتف هونر 10 لايت نظراً لتأثير الهالة “أورورا” الذي تتدرج فيه الألوان من الأحمر إلى الأبيض في جهاز أنيق بالأحمر الساطع. كما أن الجهاز مناسب تماماً للميزانية الاقتصادية بسعر يبلغ 799 درهم إماراتي فقط.

أما هاتف هونر 8 إكس، فهو جميل ومفاجئ تماماً كما ينبغي للهدية أن تكون. فمزاياه لا تقتصر على الشاشة الضخمة – إذ يتمتع بسعة كبيرة للتخزين وكاميرا مدهشة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي مما يجعله مثالياً لالتقاط أجمل صور السيلفي بفضل كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة 20 ميجابكسل.

يضاف إلى ذلك تناسب ملفت بين حجم الشاشة والهاتف ولمسات أنيقة وتصميم رائع يمنح هاتف هونر 8 إكس مظهره الجميل. إلا أن الألوان هي ما يبرز جمال الهاتف بالفعل، وهذا ما يفعله لون فانتوم بلو تدرج الطيف الأزرق الذي يعطي الجهاز روعة وجمالاً غير مسبوق! ومع كل تلك المزايا، فإن سعر هاتف هونر 8 إكس يبلغ 999 درهماً إماراتياً فقط.

وعلى صعيد آخر، تطلق هونر تحدي التصوير الفوتوغرافي بعنوان “شاهد ما لا يُرى” بدعم من نجم إنستاغرام ومدوّن السفر الشهير جاك موريس المسؤول عن مدونة السفر Do You Travel التي يتابعها أكثر من مليونيّ شخص، ومراد عثمان من الثنائي الشهير على إنستاغرام بالوسم #followmeto. سيكون كل من جاك ومراد مشرفين وحكمين خلال التحدي الذي يستمر شهرين، والذي يدور حول ثلاثة محاور أساسية هي “حب غير مرئي” و “أبطال غير مرئيين” و “عالم غير مرئي” بهدف تشجيع مستخدمي هواتف هونر على اكتشف القصص والمغامرات العديدة التي تحيط بهم أينما كانوا في هذا العالم.

وفي كل أسبوع ضمن الحملة، يقوم المشرفان جاك ومراد باختيار أبرز الصور المقدّمة وعرضها في معرض “هونر جاليري”، وهو مجتمع إلكتروني للصور الفوتوغرافية مخصص لمستخدمي الهواتف الذكية من هونر، بالإضافة إلى قنوات هونر للتواصل الاجتماعي مع قصة مصاحبة للصورة. يمكن للمشاركين بالمسابقة التنافس على جوائز مثيرة، ومنها أحدث هواتف هونر ڤيو20 الرائعة.