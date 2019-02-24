علامة لوبوتان الفاخرة تطلق مجموعتها الرجالية الأولى للأحذية الرياضية

لطالما وضعت علامة لو بوتان الفاخرة راحة عملائها ورضاهم في المرتبة الأولى، الأمر الذي يدفعها إلى تطوير ذاتها على الدوام لتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها كعلامة رائدة في مجال الموضة والأزياء.

حب التجدد والتميّز دفع العلامة الشهيرة إلى إطلاق أول مجموعة أحذية رجالية ونسائية فاخرة، وقد تعاونت مع الفنان كوينسي براون لتصوير فيديو دعائي للاحتفال بهذا الحدث، بحيث عكست الحملة إبداع براون ورؤيته الفنية الاستثنائية.

وقد عبّر براون عن سعادته بهذا التعاون الذي وصفه بالحلم بكل ما للكلمة من معنى. فاختياره من قبل علامة أيقونية ليكون جزءاً من حملتها الدعائية فخر كبير له، لا سيما وأنها منحته مطلق الحرية للتعبير عن نظرته ورؤيته الفنية. وقد لفت إلى أن هذا العمل يجمع كل الأمور التي يحبها، بدءاً من الموسيقى والموضة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا.

تتميّز مجموعة Run Loubi Run بتصاميم عصرية تناسب مختلف الأذواق، بحيث توفر لمرتديها راحة وأناقة لا تضاهيان. والملفت اعتماد لوبوتان ألواناً جريئة مفعمة بالحياة والحيوية، كالأحمر والأصفر. إلى جانب إضافة قطع معدنية للمسة عصرية فريدة.

