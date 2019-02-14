فندق ألوفت معيصم الوجهة الأفضل للاحتفال بعيد الحب هذا العام

يطلق فندق ألوفت معيصم، الأنيق بديكور مستوحى من الطراز الحضري، الواقع في مدينة دبي للإنتاج مباشرةً مقابل مركز سيتي سنتر معيصم للتسوق، مجموعة من العروض المميزة بمناسبة عيد الحب، حيث يقدم مطعم WXYZ لضيوفه عشاء رومانسي بصحبة الأحبة يومي 14 و15 فبراير.

ويمكن لزوار ألوفت الاحتفال بعيد الحب بطريقة مميزة تعكس المعنى الحقيقي لهذه المناسبة حيث سينعم الأحبة بأجواء مفعمة بالراحة وأضواء الشموع مع أنغام الفرقة الموسيقية التي تستمر طوال الليل، ويقدم الفندق أطباق شهية محضرة بأيدي أمهر الطهاة في العالم ومشروب مقابل 69 درهم إماراتي، ولتزيد جرعة الفرحة يقدم ألوفت أيضاً ثلاثة مشروبات مجانية.

ويستطيع الضيوف الاستفادة من عروض الإقامة في غرفة لشخصين مجهزة بأحدث المعدات مع وجبة إفطار شهية مقابل 369 لليلة الواحدة مع إمكانية المغادرة بوقت متأخرة في اليوم التالي.

العروض:

عروض عيد الحب في WXYZ بفندق ألوفت معيصم.

العروض: طبق رئيسي مع مشروب مقابل 69 درهم إماراتي، بالإضافة لثلاثة مشروبات مجانية.

التوقيت: 8 حتى 10 مساءً.

التاريخ: 14، 15 فبراير