فندق ستيلا دي ماري دبي مارينا يفتتح أبوابه رسمياً

افتتحت إدارة علامة فنادق ’ستيلا دي ماري‘ رسمياً أحدث فنادقها من فئة الخمس نجوم خارج مصر في دبي في منطقة دبي مارينا، والذي يعتبر أحدث إضافةٍ لمجموعة فنادق ومنتجعات ’ستيلا دي ماري‘، ويقع الفندق بالقرب من مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت، ومحطة مترو أبراج بحيرات جميرا، ومنطقة ’جميرا بيتش ريزيدنس‘.

وبمناسبة الافتتاح قال أيوب عدلي أيوب مالك علامة ستيلا دي ماري الفندقية: ” إن فندق ستيلا دي ماري دبي مارينا يعتبر امتداد لسلسة فنادق ومنتجعات ستيلا دي ماري في مصر، ولدينا في مصر سبعة فنادق ومنتجعات في أهم الوجهات السياحية في شرم الشيخ والغردقة والسخنة، وفندق ستيلا دي ماري دبي مارينا هو أول فندق نفتتحه خارج مصر، ونحن نحاول جاهدين تقديم الخدمة المطلوبة ذات الخمسة نجوم التي تتوافق مع فخامة الطابع السياحي في دبي مع مراعاة تقديم تكلفة إقامة معقولة ترضي جميع الضيوف”.

وأضاف: “لقد بلغت تكلفة بناء الفندق 400 مليون درهم، ويضم 369 غرفة وجناح موزعة على 252 غرفة و72 غرفة مزدوجة و45 جناح فاخر، وقد تم تزويد جميع الغرف والأجنحة بلوحات إلكترونية شاملة للتحكم بجميع متطلبات الإقامة، ويضم الفندق قاعة احتفالات بمساحة 500 متر مربع قادرة على استيعاب ما يزيد عن 500 شخص، ويحتوي على بركة سباحة ومنتجعاً صحياً على مساحة 550 متراً مربعاً، ويوفر المنتجع مجموعة متنوعة من الباقات العلاجية، بما فيها جلسات التدليك والعناية بصحة الجسد والعقل، ويضم غرف ساونا منفصلة للسيدات والرجال وغرفة بخار وحوض جاكوزي داخلي، وصالة الألعاب الرياضية الداخلية المزودة بمجموعة من المعدات الرياضية الحديثة، بالإضافة إلى صالون تجميل”



وحول منافذ الأطعمة والمشروبات في الفندق قال أيوب: ” جميع الطهاة في مطاعمنا من إيطاليا، ولدينا مطعم “ترايتن”، ومطعم “ليوناردو” الذي يحيي بتصميمه ذكرى الفنان المبدع ليوناردو دافنشي، ومطعم “لافونتانا” لتناول الطعام طوال اليوم ، وركن ’أورفيك‘في ردهة الاستقبال وركن “سكاي لاند” الذي يقع على ارتفاع 31 طابقاً، ويوفر لزواره إطلالاتٍ بانورامية على منطقة مرسى دبي”.

