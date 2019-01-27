فورد تكشف رسميًّا عن سيارة موستانغ جي.تي 500 الأقوى والأسرع على الإطلاق

بعد طول انتظار كشفت شركة فورد، الرائدة في مجال صناعة السيارات، بشكل رسمي عن سياراتها موستانغ شيلبي جي.تي 500 الاستثنائية خلال معرض “نورث أمريكان إنترناشيونال أوتو شو” في ديترويت بالولايات المتحدة الأميركية.

تعتبر موستانغ شيلبي جي.تي 500 أقوى وأسرع موستانغ على الإطلاق، بحيث تتميّز بمحرك بسعة 5.2 ليتر ومؤلف من 8 اسطوانات سوبرتشارج بقوة تزيد عن 700 حصان، أي بإمكان السيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كلم في الساعة في غضون 4 ثوان فقط!

السيارة الاستثنائية لا تتميّز بالمحرك القوي وحسب، بل بهيكلها المميّز، فمقدمة السيارة ضخمة وغطاء المحرك يضم فتحات تهوئة بارزة مع تقليمات عريضة على طول الغطاء. هذا من دون إغفال إضافة شعار ثعبان شيلبي الشهير في وسط الشبكة الأمامية للسيارة.

وقد تمت إضافة جانح خلفي عريض ومخارج عوادم ضخمة إلى هذا التصميم الذي يبدو للوهلة الأولى مشابها لنسخة فورد موستانغ شيلبي جي.تي 350.

هذا ولم يتم الكشف عن سعر سيارة فورد موستانغ جي.تي 500، إلا أن الخبر السار أنها ستصل إلى الشرق الأوسط بحلول العام 2020.

