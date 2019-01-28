كاديلاك XT4 الجديدة كلياً روعة في التصميم وفخامة في الأداء

تبهرنا شركة كاديلاك العالمية، الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، في كل مرة تكشف فيها عن تصميم جديد لمركباتها، فقد أثبتت وبجدارة أنها قاردة على تحدي نفسها مراراً وتكراراً وابتكار سيارات مذهلة أكثر تطوراً وفخامة من سابقاتها. والدليل الأمثل على ذلك هو سيارة XT4 للعام 2019 المصممة بشكل كامل لتساعدك على القيام بكل المهام.

سيارة XT4 الجديدة هي مركبة متقدمة من الداخل كما من الخارج، فالخطوط الخارجية ترسم تصميماً صارخاً يفرض أسلوبه الخاص، في حين تتميّز مقصوراتها الداخلية بخصائص متقدمة تؤمن لك الراحة والتواصل الدائم. تعرف معنا على أبرز خصائص هذه السيارة الاستثنائية.

أداء قوي وقوة في التحكم

كاديلاك XT4 مزوّدة بمحرك جديد بالكامل بقوة 237 حصان وبعزم دوران 350 نيوتن متر. كما تتميّز المركبة بنظام دفع اقتصادي في استهلاك الوقود، بحيث يبدّل المحرك أوتوماتيكياً ما بين عمل أسطوانتَين في ظروف معينة، لتعزيز الكفاءة.

بالمقابل، يوجّه المقبض الفاصل الثنائي لنظام الدفع الرباعي المتواصل الطاقة إلى العجلات التي تحتاج إليها لتعزيز التحكم بالسيارة في مغامرتك التالية.

تشمل سيارة كاديلاك XT4 أربعة خيارات لأنماط القيادة للدفع الأمامي وهي نمط Tour للقيادة اليومية، نمط Snow/Ice لتحكم معزز في الطقس العاصف، ونمط Sport لأروع إحساس بالقيادة الرياضية. في حين يشمل نمط الدفع الرباعي المتواصل هذه الخيارات الثلاثة مع نمط واحد إضافي وهو نمط AWD لأعلى مستويات التحكّم والثبات.

تصميم آسر لا مثيل له

تأسر مركبة XT4 الأنظار ويفرض حضورها هيبة لا تضاهى، فتصميمها الخارجي يعكس رؤية هندسية استثنائية تواكب العصر وتوحي بالثقة والانسيابية في الأداء. وما يميّز هيكل السيارة أنه مصنوع من الفولاذ الفائق الصلابة بحيث يمتص قوة الاصطدامات الأمامية والجانبية والخلفية ويُعيد توزيعها لتخفيف تأثير الحوادث.

إلى جانب تصميم هيكل السيارة المدروس بعناية، تم تزويد XT4 بمصابيح LED أمامية وخلفية جديدة مع المحافظة على طراز كاديلاك المميز. كما تأتي الفئة القياسية بعجلات معدنية قياس 18 إنش، فيما تم تجهيز فئة الفخامة المميزة والفئة الرياضية بعجلات قياس 20 إنش بارزة.

سيارة كاديلاك XT4 هي الخيار الأمثل لمحبي المغامرة وذلك بفضل السكك القياسية المثبتة على سطحها والتي يمكن استخدامها لتثبيت الدراجات الهوائية وغيرها من الأدوات.

بالمقابل، تشمل المقصورة الداخلية الفخمة مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوئة مع خاصية التدليك لتجربة قيادة أكثر استرخاءً. كما ان المقاعد مزدانة بأنماط تطريز لولبية الشكل تنحدر نحو مساند الأذرع ومساحات داخلية أخرى.

هذا وصُمّمت XT4 الجديدة بعناية بحيث تُعَدّ رائدة ضمن فئتها في توفير حيّز رحب للأرجل والرُّكب يضمن الراحة لركاب المقاعد الخلفية.

كما تحتوي على مساحة رحبة للأمتعة خلف المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60/40 ما يسمح بالمزيد من الاستخدامات المتعددة.

تقنيات متطورة واتصال دائم

تتميّز سيارة كاديلاك XT4 بتقنيات متطورة للغاية تسمح لك بتوصيل هواتفك وأجهزتك الذكية مع نظام السيارة، وكل ما عليك فعله هو استخدام نظام التواصل القريب المدىNear Field Communication لتوصيل الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة.

وبفضل نظام تثبيت السرعة التفاعلي – المتطورة، تُعدّل XT4 سرعتها أوتوماتيكياً للمحافظة على المسافة الفاصلة بينها وبين السيارة أمامك بحسب الإعداد الذي اخترته.

هذا وتم تزويد السيارة بشاشة معلومات ملوّنة بالكامل وهي قابلة لإعادة ضبط المعلومات الأساسية عن السيارة، بحيث تعكس المعلومات على الزجاج الأمامي بشكل واضح تماماً.

بالإضافة إلى كاميرا رؤية خلفية تعمل على بثّ فيديو عالي الدقّة من المرآة الخلفية أثناء القيادة لمجال رؤية أوسع وأقل محدودية من الرؤية التي توفرها مرآة الرؤية الخلفية التقليدية.

