لا تدع لحظات الحب والسعادة تفوتك في فندق باب القصر

احتفل بأسعد اللحظات الرومانسية من العام في فندق باب القصر في أبو ظبي، حيث تجدد علاقتك الرومانسية وتعبّرعما يختلج في قلبك من مشاعر عذبة.

لا تفوت الإقامة لدينا والإستمتاع بجلسة رومانسية، حيث تم إعدادها خصيصًا لك ولشريكك في إحدى غرفنا الفسيحة لأمسيةٍ تعبق بالحب. كما أننا أعددنا لكما صندوقًا من الشوكولاتة والمرطبات المنعشة وباقة من الورد تعبق بالرائحة الزكية للمزيد من الدفء والرومانسية.

تتضمن باقة يوم الحب عشاءً فاخرًا في مطعم أرتيزان من الساعة 7:00 لغاية 10:30 مساءً، حيث يقدم بوفي المطبخ المترف أطباقاً غنية ومتنوعة من المطبخ العالمي، لترضي أكثر المذاقات انتقائية. يحيي الأمسية عددٌ من العازفين بأضواءٍ وموسيقى رومانسية رائعة.

تسري باقة يوم الحب في 14 فبراير لقاء 999 درهم للزوج. يشمل السعر إفطارًا في مطعم أرتيزان وخدمة تسجيل الخروج المتأخر لغاية 4 مساءً.