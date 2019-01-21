لرجال الأعمال.. تعرف على أفضل سماعات لإجراء المكالمات

أصبحت السماعات اللاسلكية من الضروريات خلال يوم العمل المزدحم بالأعمال، فهي تساعد على إنجاز العديد من المهام وتلقي المكالمات بينما تنشغل بأعمال أخرى؛ لذا إليك أفضل السماعات اللاسلكية، والتي تبدأ أسعارها من 120دولارا وحتى 349 دولارا.

أفضل سماعات لإجراء المكالمات

-AKG N700NC، من أفخم أنواع سماعات الأذن وأكثرها دقة على الإطلاق؛ كما تأتي السماعة الضخمة بخاصية منع الإزعاج وبسعر 349 دولارا أمريكيا.

– سنهيسر PXC 550 وايرليس، من السماعات كبيرة الحجم والتي توفر مكالمات ذات صوت صاف ونقي، وبسعر مثالي مقارنة بغيرها، والذي لا يتعدى 237.49 دولار أمريكي.





-جابرا إلايت Jabra Elite 65t، إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون السماعات صغيرة الحجم، فهذه السماعة صممت خصيصاً لك، حيث يمنحها حجمها الضئيل ميزة الاختفاء بالأذن؛ كما أنها تعمل بشكل مثالي خلال إجراء المكالمات؛ وتأتي السماعة بسعر 169.95 دولار أمريكي.

-بيتس اكس BeatsX، تتميز السماعة بتصميمها البسيط وحجمها الصغير، والذي يسهل عليك ارتداءها طوال اليوم دون أن تشعر بوجودها، كما أنها تأتي بسعر مناسب لا يتجاوز 120 دولارا.