هونر فيو20 موسكينو…إصدار خاص من هونر لعشاق التقنية والموضة

تعاونت «هونر» العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، مع علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة «موسكينو» لإطلاق إصدارين خاصين من أحدث هواتفها المتطورة «هونر فيو 20» بلونين إضافيين: أحمر فانتوم، وأزرق فانتوم، ليضافا إلى اللونين الاعتاديين الذين يتوفر بهما هذا الهاتف: الأسود، والأزرق الياقوتي.



يتضمن الإصدار الخاص «هونر فيو20 موسكينو» ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت. ويرفق به مجموعة مميزة من خلفيات الشاشة المزينة بأشهر رموز علامة موسكينو وأكثرها انتشارًا خاصة بين عشاق تلك العلامة التجارية للأزياء الإيطالية. وتتضمن رزمة الإصدار الخاص مجموعة من الملحقات النادرة، تشمل غلافًا للهاتف طبع عليه رسم «جينارو» الدب اللعبة الذي يميز علامة موسكينو ويتمتع بشعبية عالمية واسعة بين المستهلكين المتابعين لأحدث صيحات الموضة. والواقع أن هذا الهاتف الذكي استطاع أن يلتقط المكونات المميزة لعلامة موسكينو وأسلوبها في تصميم الأزياء وما تضفيه على الحياة ليبرز الإمكانات الكامنة التي يكشف عنها التعاون الناجح بين أرقى دور الأزياء وأحدث التقنيات المبتكرة.



وبهذا الصدد، قال كريس سون بايجونج، رئيس علامة هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: “تعاوننا مع علامة موسكينو المشهورة بابتكار الاتجاهات الفريدة في عالم الموضة مكننا من تقديم منتجتنا بمظهر جذاب يرضي أذواق الشباب حول العالم ويتيح لهم التعبير عن استقلاليتهم وروحهم الحرة. يجمع هذا التعاون تقنيانتا المتقدمة بعلامة الأزياء الراقية ليثمر ذلك عن هاتف يتضمن أحدث التقنيات مع تصميمه للمستهلكين العصريين المتقدمين في معرفة التقنية والتعامل معها.”



هذا ويتربع الهاتف الذكي الجديد من هونر على قمة مجموعتها من الهواتف الذكية، ويمتاز بأنه جهاز قوي يوفر مجموعة شاملة من المزايا والمواصفات، على رأسها بطاريته الكبيرة وشاشته الجذابة الواسعة ذات الثقب الخالية من الإطار. والواقع أن الهاتف «هونر فيو20 موسكينو» يرتقي إلى معايير جديدة في عالم الهوات الذكية بأناقته وجماله العصري وقوته الفائقة ليكون الهاتف المفضل لعشاق الموضة ومحبي الأزياء.

