“Explorer” سيارة جديدة رباعية الدفع من “فورد”

كشفت شركة فورد لتصنيع السيارات عن أحدث سياراتها الجديدة “Explorer” رباعية الدفع الشهيرة.

سيارة Explorer

سيارة فورد “Explorer” جاءت جديدة كلياً من حيث التصميم الخارجي والواجهة الأمامية والأضواء التي أصبحت أصغر وأكثر عصرية، هذا إلى جانب الجناح الهوائي الذي أضيف إلى الجزء الخلفي للسيارة، والذي يساهم في زيادة ثباتها على السرعات الكبيرة.

مواصفات سيارة Explorer

أما عن سيارة فورد “Explorer” من الداخل، فجاءت قمرتها بمقاعد تتسع لـ 5 أو 7 ركاب، بالإضافة إلى واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين، مزودة بأزرار متنوعة للتحكم بالعديد من مزايا المركبة، وأنظمة تكييف وتسخين للمقاعد والزجاج الأمامي والخلفي.

وجاءت سيارة “فورد” الجديدة بمحركات “EcoBoost” بـ 6 أسطوانات، وعزم 370 و400 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر مراحل.

